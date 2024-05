Radunović poražena na poene

Podgorica, (MINA) – Crnogorska bokserka Tamara Radunović zaustavljena je u šesnaestini finala svjetskog kvalifikacionog turnira u Bangkoku za plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Ona je danas u kategoriji do 66 kilograma, odlukom sudija na poene, poražena od Kamile Bravo iz Kolumbije.

Kolumbijka je upisala drugi trijumf, nakon što je na startu eliminisala Badmarag Ganzorik iz Mongolije.

Pobjedu je juče ostvarila Bojana Gojović, koja je u šesnanestini finala, kategorije do 54 kilograma, ubjedljivo savladala Beli Peki iz Bocvane, bronzanu sa seniorskog prvenstva Afrike 2022 godine.

Ona će u narednom kolu, 1. juna, boksovati protiv Anjani Teli iz Nepala, koja je bila bolja od Vini Au iz Hong Konga.

Prema propozicijama, za plasman na Olimpijske igre neophodan je plasman u polufinale turnira u Bangkoku.

Crnogorske bokserke u Bangkoku predvodi selektor Nikola Ružić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS