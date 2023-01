Radulović za bronzanu medalju na Pariz openu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentativka Biserka Radulović boriće se za bronzanu medalju u katama na tradicionalnom turniru Pariz open.

Članica Budućnosti sa 39,6 bodova, kao drugoplasirana u grupi, izborila je drugi krug, u kojem je sa istim ocjenama podijelila prvo mjesto.

U trećem krugu sa 39,2 boda bila je drugoplasirana u grupi i izborila meč za bronzanu medalju.

Protivnica u nedjeljnom nadmetanju za treće mjesto biće joj Holanđanka Soraja Vahjudi.

Prvog takmičarskog dana na tatami Pariz opena predviđeno je i nadmetanje muških kata timova, kao i borbe u konkurenciji karatista do 75, 84 i preko 84, odnosno karatistkinja do 50 i 55 kilograma.

