Radović u polufinalu, Bakić izborio četvrtfinale Mastersa u Linjanu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović sa maksimalnim učinakom, kao prvoplasirani u prvoj grupi, plasirao se u polufinale Masters turnira u Linjanu.

Drugi crnogorski predstavnik Luka Bakić je kao drugoplasirani u trećoj grupi izborio četvrtfinale.

Radović je na startu takmičenja pobijedio Italijana Lorenca Kardua 3:0 (11:7,11:5 i 11:8), u drugom kolu bio je bolji od Japanca Mahira Funajame 3:0 (11:9,11:8 i 11:7), dok je u trećem bio ubjedljiv protiv Filipa Heina iz Liksemburga 3:0 (11:2, 11:4 i 11:3).

Bakić se, nakon startnog poraza od Poljaka Pavela Vlodike 3:0 (11:9, 14:12 i 11:1), pobjedama protiv Sian Jin Sua iz Kineskog Tajpeha 3:0 (11:6, 11:4 i 11:3) i Italijana Lorenca Magarelija 3:0 (11:3, 11:4 i 11:7) domogao drugog mjesta i četvrtfinala.

Iznenađenje predstavlja eliminacija u grupi Francuza Matea Bohasa, srebrnog sa Paraolimpijskih igara u Tokiju.

Četvrtfinalni dueli na programu su sjutra u devet sati i 40 minuta, polufinala zakazana su za 11.35, dok će pobjednik turnira u kategoriji S 10 biti odlučen u 14 sati i 55 minuta.

Turnir u Linjanu okupio je 265 stonotenisera iz 30 država svijeta.

