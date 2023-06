Radović: Pripreme počinju 21. jula, svi igrači potvrdili dolazak

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pripreme za Svjetsko prvenstvo počeće 21. jula a tokom pripremnog perioda odigraće četiri utakmice, kazao je selektor Boško Radović.

Svjetsko prvenstvo (SP) za košarkaše biće odigrano od 25. avgusta do 10. septembra u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

On je kazao da je sa svim kandidatima za nacionalni tim u kontaktu i da je realno da, prvi put od kada je selektor, na raspolaganju ima sve igrače na koje računa.

“Krećemo 21. jula, a treniraćemo u Baru. Tokom priprema odigraćemo četiri prijateljske utakmice sa Francuskom u gostima, Srbijom u Podgrici, a učestvovaćemo i na turniru u Gruziji, gdje ćemo osim sa domaćinom igrati i sa selekcijom Irana. Za Manilu putujemo 16. avgusta i potrudićemo se da tamo odigramo još jedan meč 20. ili 21. avgusta”, rekao je Radović.

On je naglasio da su svi igrači zdravi i da su završili sezonu, osim Kendrika Perija i Nikole Ivanovića.

“Razgovarao sam sa Nikolom Vučevićem i on će biti na raspolaganju. Postoji mogućnost da od početka bude sa nama. Treba da se čujemo i detaljnije dogovorimo termine. Dolazak su potvrdili i Bojan Dubljević Nikola Ivanović, Nemanja Radović, Dino Radončić”, rekao je crnogorski selektor.

On je naglasio da Peri još igra plej-of i da će možda imati nekoliko dana duže odmora.

Prema njegovim riječima, Kendrik Peri biće jedina opcija za stranca u reprezentaciji.

“On je svojim ponašanjem, igrom, stavom, karakterom i odnosom prema reprezenatciji, zaslužio da bude jedina opcija za predstojeći šampionat svijeta”, rekao je Radović.

On je istakao da Vlado Mihailović jedini ima problem sa povredom.

“Povreda šake, pa trbušnog zida odvojili su ga sa terena. U fazi oporavka je, počeo je polako da trenira. Ima dosta do početka priprema. On je dugo sa nama, važan je šraf reprezentacije i uradićemo sve da bude u stanju da pomogne na SP”, rekao je Radović.

Govoreći o spisku igrača koji će biti na pripremema, on je kazao da neće biti iznenađnja, navodeći da Crna Gora nema toliki fond igrača da bi mogao nekoga da iznenadi pozivom ili nepozivanjem.

“Spisak od 24 igrača biće objavljen za nekoliko dana. BIće to kombinacija iskusnijih i mlađih igrača. Na početku imaćemo dosta mlađih igrača koji su biti budućnost reprezentacije. Sa Svjetskim prvenstvom se ne završava sve, jer u novembru kreću kvalifikacije i moramo misliti i na taj ciklus. Neminovno je podmlađivanje i da će mnogi dobiti svoju šansu”, rekao je Radović.

On je, na promociji pehara koji će biti dodijeljen osvajaču šampionata svijeta, kazao da je velika čast i ponos što je pehar drugi put u Crnoj Gori.

“Čast je i ponos za košarku, za sport i državu što smo kao mala država uspjeli da se drugi put uzastopno klvalifikujemo na SP”, rekao je Radović.

Komentarišući šanse Crne Gore na tom šampionatu, on je naglasio da je najbitnije da se dobro pripreme i da ih zaobiću povrede.

“Cilj je da damo svoj maksimum i na najbolji moguči način predstavimo državu. Da izgledamo kao posljednje dvije grodine, što se tiče atmosfere i igre”, rekao je Radović.

Govoreći o rivalima u grupi, on je kazao da će se više znati tokom priprema i nakon što svi selektori dostave preliminarne spiskove.

“Ne znamo u kakvom sastavu će biti naši rivali u grupi – Meksiko, Egipat i Litvanija. Zavisi i u kakvom ćemo mi biti sastavu, hoće li nas zaobići povrede. Siguran sam da će svi naši igrači koji dobiju poziv odazvati”, rekao je Radović.

On je podsjetio da je Crna Gora sa Litvanijom igrala kvalifikacije i da se dobro poznaju.

“Naturalizovali su Amerikanca iz Žalgirisa. Neki igrači su im otkazali, ali oni imaju veliku bazu tako da im nije neki hendikep. Što se tiče Meksika i Egipta sačekao bih spiskove, tek tada ćemo znati u potpunosti rivale. Gledali smo njihove kvalifikacione utakmice, ali pitanje da li će u tom sastavu nastupiti ili će biti pojačani”, rekao je Radović.

On je naglasio da je optimista i podsjetio da je Crna Gora na Evropskom prvenstvu pokazala da ima kvalitet.

