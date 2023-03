Radović pobjednik mastera u Linjanu, Bakiću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je Mastersa u Linjanu, dok je Luka Bakić zaustavljen u polufinalu i nastup je završio sa bronzanim odličjem.

Radović je danas u finalnom meču kategorije S10 pobijedio Poljaka Igora Mištala 3:1 (7:11,11:9, 12:10 i 11:7) i nakon pet pobjeda, sa samo dva izgubljena seta, došao do zlatne medalje.

Ranije danas u polufinalnom meču eliminisao je Poljaka Pavela Vlodiku 3:1 (11:9, 12:10 i 11:7).

Osvajač bronzane paraolimpijski medalje sa maksimalnim učinkom, kao prvoplasirani, završio je takmičenje u grupi i izborio direktan plasman u polufinale.

Radović je na startu takmičenja pobijedio Italijana Lorenca Karduu 3:0 (11:7,11:5 i 11:8), u drugom kolu bio je bolji od Japanca Mahira Funajame 3:0 (11:9,11:8 i 11:7), dok je u trećem bio ubjedljiv protiv Filipa Heina iz Liksemburga 3:0 (11:2, 11:4 i 11:3).

On je treći put slavio u Linjanu, u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji, nakon što je najbolji bio i 2016. i 2019. godine.

Osvajao je u Linjanu dva puta i trofeje u ekipnoj konkurenciji.

Bakić je u polufinalnom meču poražen od Igora Mištala 3:1 (6:11, 11:8, 11:8 i 11:7).

On je ranije danas u četvrtfinalnom meču eliminisao Italijana Lorenca Karduu 3:1 (9:11, 11:9, 11:8 i 11:9).

Nastup među osam najboljih izborio je kao drugoplasirani u grupi, sa dva trijumfa i porazom.

Bakić se, nakon startnog poraza od Poljaka Pavela Vlodike 3:0 (11:9, 14:12 i 11:1), pobjedama protiv Sian Jin Sua iz Kineskog Tajpeha 3:0 (11:6, 11:4 i 11:3) i Italijana Lorenca Magarelija 3:0 (11:3, 11:4 i 11:7) domogao drugog mjesta i četvrtfinala.

Turnirom u Linjanu, koeficijenta 20, Radović i Bakić zvanično su počeli kvalifikacije za Paraolimpijske igre u Parizu.

Na Mastersu, koji je okupio blizu 300 stonotenisera iz 30 država svijeta, na klupi crnogorske reprezentacije debitovao je Vladimir Marić.

Nastup crnogorskih stonotenisera u Linjanu finansiran je po programu Paraolimpijskog komiteta za ovu godinu koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih.

