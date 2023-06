Radović objavio spiak za pripreme za SP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Boško Radović objavio je danas spisak igrača za pripreme uoči Svjetskog prvenstva.

Radović računa na 24 igrača.

Na spisku su Nikola Ivanović (Crvena zvezda), Kendrik Peri (Unikaha), Igor Drobnjak (Budućnost Voli), Balša Živanović (Mornar Barsko zlato), Mašan Vrbica (Sutjeska), Luka Bogavac (Mega), Petar Popović (Budućnost Voli), Vladimir Mihailović (Mornar Barsko zlato), Fedor Žugić (Ulm), Džona Radeba (Valensija), Dino Radončić (Saragosa), Andrija Slavković (SC Derby).

Pozvani su i Zoran Vučeljić (SC Derby), Đorđije Jovanovoić (Partizan), Emir Hadžibegović (SC Derby), Radosav Spasojević (Krka), Andrija Grbović (Mega), Aleksa Ilić (Budućnost Voli), Bojan Dubljević (Valensija), Nikola Vučević (Čikago Buls), Nemanja Radović (Mursija), Marko Simonović (Čikago Buls), Zoran Nikolić (Igokea) i Vasilije Baćović (SC Derby).

Okupljanje reprezentativaca planirano je za 21. jul.

Baza crnogorskih košarkaša tokom priprema biće hotel Pinces u Baru.

Planirano je da košarkaši 2. avgusta igraju protiv Francuske u gostima prijateljski meč, a tri dana kasnije ugostiće Srbiju.

Dogovoren je i nastup na turniru u Gruziji protiv domaćina i Irana.

Selektoru Radoviću u radu pomagaće treneri Vladimir Todorović, Boško Bošković i Lazar Mašanović i kondicioni trener Milovan Ljubojević.

Crna Gora će na Mundobasketu igrati u grupi D protiv Litvanije, Meksika i Egipta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS