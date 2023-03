Radović novi kapiten rukometne reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Desno krilo Mirko Radović novi je kapiten muške rukometne reprezentacije Crne Gore, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

On je kapitensku traku preuzeo, nakon što se Vasko Ševaljević povukao iz reprezentacije.

Odluka o imenovanju Radovića ozvaničena je uoči prvog treninga sa novim selektorom Vladom Šolom.

Radović je kapiten i makedonskog Eurofarm Pelistera iz Bitolja.

“Osjećam veliku radost i ponosan sam što su me saigrači izabrali. Predstavlja dodatnu odgovornost, ali radujem joj se i biću prvi među jednakima. Sanjao sam da jednog dana budem u reprezentaciji i kad sam to ostvario pomislio sam – to je to, ali ovo sada je šlag na tortu. Presrećan sam i daću sve od sebe da opravdam povjerenje saigrača”, rekao je Radović.

Govoreći o predstojećem kvalifikacionom duelu sa Slovenijom, u četvrtak u Podgorici, novi kapiten kazao je da je malo vremena za pripremu, ali da ćedati sve od sebe da se što bolje spreme.

“Očekujemo punu Moraču i radujemo se utakmici na domaćem terenu. Svi znaju kako igramo kod kuće i koliko uživamo u tome. Nadam se da ćemo još jednom obradovati naciju”, rekao je Radović.

Crna Gora i Slovenija odlučivaće u prvom mjestu u kvalifikacionoj grupi, u kojoj su ostvarile maksimalan učinak u prva dva kola.

Crnogorski rukometaši u međusobnom duelu bili su bolji na Evropskom prvenstvu 2022, da bi se Slovenija revanširala u glavnoj rundi Svjetskog šampionata proteklog januara.

“Skoro smo igrali sa njima, poznajemo se dobro, nema velikih tajni između nas. Odlično su vođeni, imaju vrhunske individualce, a najveća snaga im je što znaju da igraju zajedno i jedan za drugog. Strpljivi su u napadu, odlični u igri 1 na 1. Imaju i odličnu odbranu, dva vrhunska golmana. U usponu su, pokazali su to na SP. Očekuje nas pravi spektakl”, rekao je Radović.

