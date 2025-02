Radović: Njemačka potvrdila kvalitet

Podgorica, (MINA) – Selektor Boško Radović kazao je da je Njemačka potvrdila kvalitet, ali da je očekivao da će crnogorski košarkaši odigrati bolje, posebno u odbrani.

Zvanični svjetski šampioni trijumfovali su u Podgorici 95:76, u petom kolu kvalifikacija za Eurobasket.

Radović je kazao da je Njemačka trebalo da bude apsolutni favorit grupe.

“Da su dobili Bugarsku i Švedsku kao što je bilo realno mi bismo već sada bili na Eurobasketu. Međutim, znamo smo da nije sve završeno. Na nama je da se spremino za Švedsku i moramo uzeti sve opcije i računice, ali ono što je sigurno je da idemo na pobjedu”, rekao je Radović nakon meča.

On je kzao da je Njemačka oba meča protiv Crne Gore odigrala u ozbiljnom sastavu.

“Iskreno nijesmo ni navikli da negdje s mirom odemo i sve završimo prije posljednjeg meča, šuta ili skoka”, reao je Radović.

Komentarišući igru svog tima, on je istakao da je iskreno očekivao da će odigrati bolju odbranu.

“Odavno neko protiv nas nije postigao 95 poena. Negdje sam znao da smo hendikepirani u napadu izostankom svih plejmejkera, ali vjerovao sam da možemo bolje u odbrani. Posebno bih istakao treću četvrtinu gdje igra uopšte nije ličila na nas”, naglasio je Radović.

On je naglasio da će se sada fokusirati na duel sa Švedskom.

Radović se se zahvlio navijačima na podršci tokom meča sa Njemačkom.

“Zaista im hvala, poslije dosta vremena u Morači se nijesu nagledali dobre košarke od nas, ali svakako hvala im na odličnoj podršci. Izašli smo da pobijedimo Njemačku, ali evidentna je razlika, oni su bolji tim. Padali su ranije Francuska i ostali, a mi smo i dalje taj isti tim”, naglasio je Radović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS