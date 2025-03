Radović: Njemačka i Litvanija favoriti, ostale selekcije ravnopravno za prolaz

Podgorica, (MINA) – Njemačka i Litvanija su favoriti, dok će ostale četiri selekcije konkurisati za nastavak takmičenja, kazao je selektor crnogorskih košarkaša Boško Radović.

Crna Gora je voljom žrijeba u Rigi za rivale u grupi B Evropskog prvenstva dobila Njemačku, Litvaniju, Finsku, Veliku Britaniju i Švedsku.

Radović je kazao da će mnogo toga zavisiti od rostera.

“Jasno je da su Njemačka i Litvanija nekako timovi koji se ističku kao prvi favoriti grupe, dok će se ostale četiri selekcije boriti za prolaz. Mnogo faktora će uticati, ali sigurno da imamo svoje šanse”, rekao je Radović.

On je podsjetio da su Švedska i Njemačka bili rivali Crne Gore u kvalifikacijama.

“Njemačka će sigurno biti pojačana igračima iz NBA lige. Švedsku poznajemo odlično iz kvalifikacija, mada ni ostale ekipe nijesu nepoznate. Utisak je svakako da smo dobili za rivale reprezentacije koje imaju drugačiji stil igre od nas. Sve reprezentacije su ozbiljne”, rekao je Radović.

On je naglasio da je Crna Gora u grupi u kojoj može da tražimo prolazak u osminu finala. Prije svega nadam se da ćemo na prvenstvu biti u najjačem sastavu”, rekao je selektor Crne Gore.

Crna Gora će treći put uzastopno, ukupno peti, igrati na Eurobasketu.

Na prethodnom šampionatu, prije tri godine, crnogorska selekcija je u Berlinu, u osmini finala, zaustavljena od Njemačke.

Eurobasket je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

