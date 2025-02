Radović: Njemačka favorit za medalju na Eurobasketu

Podgorica, (MINA) – Njemačka je apsolutni favorit, dolazi u Podgoricu sa najjačim sastavom i bez NBA igrača kandidat je za medalju na Eurobasketu, kazao je selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Boško Radović.

Crnogorski košarkaši okupili su se danas u Podgorici i počeli pripreme za završni ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Naredne sedmice očekuju ih dva meča – protiv Njemačke 20. februara u Podgorici i tri dana kasnije sa Švedskom u Stokholmu.

Radović je istakao da imaju svega tri dana da spremimo meč sa Njemcima.

“Oni moraju da pobijede obje utakmice, zbog šešira i pozcija pred žrijeb”, kazao je Radović na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, problem stvara što je nekoliko igrača povrijeđeno ili umorno od klupske sezone.

“Nijesmo se još matematički osigurali prolaz, čekaju nas dvije teške utakmice. Prošli prozor protiv Bugarske je bio važan, odigrali smo ga sa nekih 70 odsto snage i tako samo ostvarili dvije pobjede. Nije lako igrati, Njemci su tamo izgubili. Bićemo bez Bojana Dubljevića, zbog porodičnih razloga. Nema ni Čarlija Mura zbog povrede. Još nekoliko igrača je pod znakom pitanja, zbog povreda i zamora materijala ne bih o imenima”, reao je Radović.

Govoreći o mladim igračima, on je kazao da su se dobro uklopili, navodeći da nije lako sa 20 godina igrati važne mečeve za reprezentciju, a da pored sebe nemate iskusnijih igrča da primite savjete.

“Vidjećemo kako će biti kada dođe smjena generacija. Većina mladih ima ozbiljne ulogu u svojim kluboima, to nas raduje. Naučili smo javnost da smo stalno na velikim takmičenjima, to je obaveza”, kazao je Radović.

Govoreći o povratku u reprezentaciju Džona Radebaua, on je istakao da su i dalje u potrazi za zamjenom za Kendrika Perija.

“To želimo da riješimo na dobar način za naredne akcije. Peri je igrao na visokom nivou. Odlučili smo se za Mura, ali imamo još nekoliko opcija”, kazao je selektor.

On je pozvao navijače da napune dvoranu Morača.

“Dvorana Morača je mnogo puta svih ovih godina davala vjetar u leđa. Puno bi nam značilo da ponovo bude ispunjena do posljednjeg mjesta”, zaključio je Radović.

Saopšteno je da će ulaz u dvoranu Morača biti slobodan.

Crnogorska reprezentacija je, nakon dva ciklusa i četiri kola, lider grupe D sa učinkom 3-1.

Njemačka i Švedska imaju skor 2-2, dok Bugarska ima jedan trijumf, uz tri poraza.

Najbolje tri reprezentacije plasiraće se na prvenstvo kontinenta, a koje će ove godine organizovati četiri države – Letonija, Kipar, Finska i Poljska.

