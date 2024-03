Radović na pripremama u Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Filip Radović boraviće do subote na pripremama u njemačkom Grunveterzbahu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Radović je drugi stonoteniser svijeta u kategoriji S10 i praktično je osigurao nastup na Paraolimpijskim igrama u Parizu.

“Iskoristiću ovaj period bez takmičarskih obaveza da promijenim malo sredinu i treniram sa različitim igračima, što mi može značiti. Daću svoj maksimum da dočekam spreman naredne mečeve”, rekao je Radović.

Borbu za olimpijsku vizu nastaviće Luka Bakić, kojeg ovog vikenda očekuje nastup na Mastersu u Linjanu.

Plasman na Paraolimpijske igre izboriće osam najboljih sa rang liste, koja će biti zaključena 31. marta.

