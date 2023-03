Radović: Budućnost Bemaks želi finale

Podgorica, (MINA) – Budućnost Bemaks respektuje Montanu, ali želi pobjedu i plasman u finale WABA lige, kazao je trener podgoričkih košarkašica Vladan Radović.

Podgorica će u subotu i nedjelju biti domaćin završnog turnira regionalnog takmičenja, na kojem će se za trofej boriti Budućnost Bemaks, Vojvodina, Montane i branilac trofeja Celje.

Budućnost je prošle sezone u polufinalu eliminisala Montanu 102:45, dok je ove slavila u oba međusobna duela.

Radović je, govoreći o polufinalnom duelu, kazao da se ekipe odlično poznaj i da nema nepoznanica.

“Polufinalni duel biće znatno drugačiji nego svi prethodni. To je specifična situacija, jer je fajnal-for takmičenje kao Kup, sve zavisi od jedne utakmice”, kazao je Radović na konferenciji za novinare.

On smatra da je odbrana “ključ uspjeha” u polufinalnom duelu.

“Iskreno se nadam da nećemo dozvoliti neke greške i da ćemo uspjeti da sprovedemo naš sistem igre. Kada to kažem, mislim prije svega na agresivnu odbranu, koja nas je uvijek krasila. Vjerujem u veliku požrtvanost mojih igračica, a uz pravu odbranu možemo do uspjeha”, rekao je Radović.

Komentarišući rivala, Radović je podsjetio da je Montana tokom sezone mijenjala tim.

“Sada je tu Anđelika Mitrašinović, koju izuzetno cijenim i znamo da je igrač velikog kvaliteta. Biće velika njihova snaga, ali se nadam da ćemo sprovesti u djelo sve zamišeljeno. I ovog puta klub je uradio mnogo toga da ovo bude spektakl kakav nije svakodnevnica za žensku košarku, a očekujem da će i sada biti pune tribune”, rekao je Radović.

Trener Montane Nikolaj Gospodinov smatra da uloga favorita pripada Budućnosti.

“Sa druge strane, fajnal for je specifičan i pokušaćemo da napravimo možda neko iznenađenje. Neće biti lako, imali smo tešku sezonu, dva najbolja igrača su otišli, pa smo posljednjeg dana prelaznog roka tražili zamjene. Dugo smo bez Mitrašinović, koja je stigla da pomogne, iako nije trenirala sa ekipom, tako da će ovo za nas biti šansa da vidimo koliko možemo u ovom momentu”, rekao je Gospodinov.

Duel u Bemaks areni počeće u 16 sati.

Drugog finalistu odlučiće Celje i Vojvodina (19).

