Radović bez izgubljenog seta osvojio trofej u Vladislavovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobjednik je međunarodnog turnira u poljskom Vladislavovu, dok je Luka Bakić zaustavljen u četvrtfinalnom meču.

Radović, koji je do trofeja došao bez izgubljenog seta, u finalnom meču kategorije S10 pobijedio je Francuza Matea Bohasa 3:0 (11:5, 11:7 i 13:11).

Ranije danas u polufinalnom meču eliminisao je Brazilca Gabrijela Antunjesa De Oliveiru 3:0 (11:4, 11:2 i 11:9).

Osvajač bronzanih odličja sa Igara u Tokiju i Parizu u grupi je slavio protiv Poljaka Dominika Bartoša 3:0 (11:0, 11:3 i 11:3) i Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:0 (11:8, 11:4 i 11:4) i kao prvoplasirani izborio direktan plasman u polufinale.

Drugi crnogorski predstavnik Luka Bakić ostao je bez medalje, nakon što je u četvrfinalnom meču poražen od Brazilca Gabrijela Antunjesa De Oliveire 3:2 (8:11, 11:9, 11:4, 7:11 i 16:14).

Bakić je, u meču sa puno prokreta, u drugom setu vodio 9:3 i imao priliku da povede 2:0, ali je nije iskoristio.

Svoje šanse imao je i u odlučujućem, petom setu, ali je Brazilac bio prisebniji, pa se nakon velike borbe domogao polufinala.

Tener Vladimir Marić kazao je da je Radović sjajno počeo sezonu i nadmoćno osvojio turnir u Vladislavovu.

“Osvojio je turnir bez izgubljenog seta, što je za respekt. Nastavio je tamo gdje je stao prošle godine i dokazao da je trenutno igrač broj dva na svijetu. Trenutno je samo Patrik Čijnovski bolji”, rekao je Marič.

Govoreći o Luki Bakiću, kazao je da je, uprkos činjenici da je ostao bez medalje, odigrao dobar turnir.

“Ima je sreću da u četvrtfinalu dobije mladog Brazilca, imao je meč u svojim rukama, ali se desio neshvatljiv pad. U petom setu je imao tri meč lopte, ali nije uspio. Žao mi je što se nije plasirao u polufinale. Idemo dalje, spremamo se za turnir u Podgorici i Laškom”, rekao je Marič.

Nastup Radovića i Bakića u Vladisalavovu finansira se po programu Paraolimpijskog komiteta za 2025. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS