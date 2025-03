Radnički osvojio trofej

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Radničkog pobjendici su regionalne Premijer lige.

Radnički je večeras u Herceg Novom, u finalnom meču završnog turnira, savladao Jadran iz Splita 13:10.

To je hercegnovskom titu druga titula regionalnog prvaka.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je gruzijski reprezentativac Valiko Dadvani sa četiri pogotka, dok je crnogorski centar Nikola Murišić dva puta zatresao mrežu rivala.

U Jadranu se istakao Zvonimir Butić sa četiri gola.

Radnički je juče u polufinalu bio bolji od Novog Beograda 13:10, dok je splitska ekipa savladala Jadran M:tel 12:9.

