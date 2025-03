Prvi trijumf Eme Ajher

Podgorica, (MINA) – Njemica Ema Ajher pobijedila je danas u norveškom Kviftjelu, u šestom spustu sezone Svjetskog kupa alpskih skijašica.

Ajher, koja je juče u istoj disciplini bila drugoplasirana, do prvog trijumfa u Svjetskom kupu došla je u vremenu minut, 31 sekundu i 69 stotinki.

Ona je samo tri stotinke bila brža od Amerikanke Loren Macuge.

Pobjednica jučerašnjeg spusta, Austrijanka Kornelija Huter, završila je kao trećeplasirana sa

19 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Na četvrtom mjestu završila je Italijanka Federika Brinjone, dok su naredna dva mjesta zauzele njene sunarodnice Laura Pirovano i Sofija Gođa.

Slovenačka predstavnica Ilka Štuhec imala je 13. vrijeme.

Brinjone je vodeća u plasmana spusta sa 384 boda i ima 16 više od Huter.

Gođe je treća sa 350 bodova.

Brinjone zauzima čelnu poziciju i generalnom poretku sa 1094 boda.

Gut-Behrami je druga 863, a treća Zrinka Ljutić sa 753 boda.

Skijašice će sjutra voziti veleslalom.

