Prvi trijumf crnogorskih košarkaša

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Heraklionu selekciju Poljske 64:61, u razigravanju za plasman od 13. do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu na Kritu.

Crnogorski košarkaši upisali su prvi trijumf i ostali u trci za opstanak u A diviziji.

U dosadašnjem dijelu takmičenja upisala je i pet poraza.

Crna Gora, koja je prošle godine osvojila bronzanu medalju na EP, u grupi je poražena od Španije, Estonije i Srbije, u osmini finala od Turske, a u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta od Islanda.

Izabranike Dušana Dubljevića do pobjede vodili su David Mirković sa 15 i Luka Bogavac sa 11 poena.

U poljskoj selekciji najbolji je bio Jakub Urbaniak sa 17 koševa.

Crna Gora će za 13. mjesto i opstanak igrati protiv boljeg iz duela Estonije i Hrvatske.

