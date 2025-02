Prve pobjede crnogorskih šahista na SP u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti ostvarili su prve pobjede na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Petrovcu.

Najveća nada u muškoj konkurenciji, talentovani Cetinjanin Peko Đurović, upisao je prvi poen savladavši crnim figurama Vasilija Radulovića.

Veliki potencijal pokazao je i Đorđe Anđelić, koji je bijelim figurama u igri daminog pješaka nadigrao Rudija Olenika Čampu iz Slovenije.

Anđelić je stekao pozicionu prednost, osvojio kvalitet, a zatim precizno realizovao stečenu prednost.

Do pobjede u drugom crnogorskom derbiju došao je i Mihajlo Pušara koji je savladao Luku Novakovića vodeći crne figure, dok je Dimitri Vujović uspio da slomi otpor Koče Radovića.

Prve poene zabilježile su i crnogorske predstavnice u ženskoj konkurenciji – Mateja Popović je propustila da uknjiži čitav poen u duelu sa Irinom Vujatović iz Srbije, a nakon previda u dobijenoj poziciji morala se zadovoljiti remijem.

Remizirala je i Ines Đenđinović, u duelu sa ženskim internacionalnim majstoro Džoj Roman, predstavnicom Egipta.

U muškoj konkurenciji nakon dva kola, svega 19 igrača ima obje pobjede, a vrijedi istaći da je Danijel Darda, prvi nosilac i aktuelni vicešampion Evrope u današnjem duelu poražen od Gong Sunlea iz Kine.

Svjetsko omladinsko prvenstvo okupilo je rekordnih 256 šahistkinja i šahista iz gotovo 70 država.

To je prvo takmičenje iz kalendara Svjetske šahovske federacije (FIDE) koje se održava u Crnoj Gori.

Sjutra je na programu treće kolo, a partije počinju u 15sati.

Ljubitelji šaha mogu pratiti najzanimljivije partije preko svih globalnih platformi.

