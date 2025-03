Prva pobjeda Fojrštajna

Podgoica, (MINA) – Austrijanac Lukas Fojrštajn pobjednik je superveleslaloma, koji je u okviru finala sezone Svjetskog kupa alpskih skijaša u Sen Veliju.

Fojrštajn je do prve pobjede u Svjetskom kupu došao u vremenu minut, deset skundi i 96 stotinki.

Njegov sunarodnik Rafael Hazer zauzeo je drugo mjesto sa 19 stotinki zaostatka.

Pobjednički podijum komletirao je Švajcarac Franjo fon Almen 42 stotinke slabijim vremenom od pobjednika.

Na četvrtom mjestu završio je njegov sunarodnik Štefan Rožentan, dok je peti bio četvorostruki uzastopni šampion Svjetskog kupa, Marko Odermat.

On je ove godine osvojio male kristalne globuse u superveleslalomu, veleslalomu i spustu.

U poretku superveleslaloma Odermat je osvojio 536 bodova.

Rožentan je drugi sa 321, a treći je Vinsent Krihmajr sa 317 bodova.

