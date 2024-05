Prosinečki pozvao još pet igrača

Podgorica, (MINA) – Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki proširio je spisak igrača za predstojeće utakmice.

Prosinečki je za duele sa Belgijom i Gruzijom naknadno pozvao pet igrača.

Pozvani su Meldin Drešković iz Debrecina, Vladan Bubanja iz zagrebačke Lokomotive, Demir Škrijelj iz Mornara, Miloš Brnović iz Budućnosti i Igor Nikić, golman Dečića.

Nikiću je to prvi poziv za seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

Crnogorski fudbaleri prvi trening u okviru priprema za gostovanje Belgiji (5. jun) odradiće danas na Trening kampu FSCG (18).

