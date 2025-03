Prosinečki objavio spisak za duele sa Gibraltarom i Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki objavio je danas spisak igrača za početak kvalifikacija za Svjetsko prventsvo i duele protiv Gibraltara i Farskih Ostrva.

On je pozvao 25 igrača.

Na spisku su golmani – Milan Mijatović (Budućnost), Danijel Petković (Liepaja, Letonija), Igor Nikić (Dečić Admiral bet) i Balša Popović (OFK Beograd, Srbija);

odbrambeni igrači – Adam Marušić (Lacio, Italija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Igor Vujačić (Rubin, Rusija), Marko Vukčević (Tobol, Kazahstan), Andrija Vukčević (Kartagena, Španija), Nikola Šipčić (Kartagena, Španija), Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja), Slobodan Rubežić (Novi Pazar, Srbija) i Ognjen Gašević (Budućnost);

vezni igrači – Vladimir Jovović (Nefči Fegana, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Marko Bakić (OFI Krit, Grčka), Driton Camaj (Kečkemet, Mađarska), Stefan Lončar (Akron, Rusija), Edvin Kuč (Nefči, Azerbejdžan), Miloš Brnović (Arsenal Tula, Rusija) i Milan Vukotić (Partizan, Srbija);

napadači – Stevan Jovetić (Omonija, Kipar), Stefan Mugoša (Inčon junajted, Južna Koreja), Nikola Krstović (Leće, Italija) i Milutin Osmajić (Preston, Engleska).

Reprezentacija Crne Gore pripreme za mečeve sa Gibraltarom i Farskim Ostrvima počeće sjutra u 17 sati, treningom na Gradskom stadionu u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS