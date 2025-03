Prosinečki: Crna Gora želi bodove protiv Gibraltara i Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore želi bodove protiv Gibraltara i Farskih Ostrva, kazao je selektor Robert Prosinečki navodeći da neće biti lako i da sada svi igraju fudbal i napreduju.

Utakmice su na programu 22. i 25. marta u Nikšiću.

Prosinečki je na prvom treningu imao samo šest fudbalera.

“Fokusiraćemo se samo na prve utakmice, igramo kod kuće protiv Gibraltara i Farskih Ostrva i vjerujemo da možemo da dobijemo oba duela, ali ne smatramo da će biti lako. Svi igraju fudbal i napreduju”, rekao je Prosinečki.

On je naglasio da Crna Gora u martu mora da opravda ulogu favorita.

“Bez pritiska nema ništa. Ne bi nikako bilo dobro da kiksamo protiv reprezentacija od kojih mislimo da smo bolji, ali naravno da nećemo da ih potcijenimo”, kazao je Prosinečki.

Prema njegovim riječima, koliko god se posao čini lakim mora se odigrati na makismalnom novou.

“Fokus i pristup moraju biti maksimalni da bismo uzeli šest bodova. Tek onda ćemo pričati o izazovima poslije toga”, dodao je Prosinečki.

Govoreći o sastavu i odustvu igrača, on je istakao da je stanje uglavnom dobro.

“Rista Radunovića nema zbog problema sa tetivom, dok Stefanovića Savića već desetak dana muči zadnja loža. Stefana zbog povrede nijesmo imali na raspolaganju ni za cijelu Ligu nacija, ali dešava se to. Za Milutina Osmajića ćemo još vidjeti, nije igrao posljednje dvije utakmice i znaćemo do sjutra da li će moći da igra”, kazao je hrvatski stručnjak.

On je najavio podmlađivanje selekcije u narednim akcijama.

“Sigurno će ga biti, ali omladinci ovog mjeseca igraju elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i odluka svih u Savezu bila je da talentovani momci – u koje vjerujemo i koji će jednog dana biti A reprezentativci – budu u toj selekciji jer je velika šansa da se prvi put ode na veliko takmičenje”, rekao je Prosinečki.

