Promovisana knjiga Svetislava Pešića

Podgorica, (MINA) – Moja igra, moj put, autora proslavljenog košarkaškog trenera Svetislava Pešića, nije autobigrafija, već koristan priručnik, prije svega mladim trenerima, saopšteno je na promociji knjige.

Navodi se da mladi treneri u njegovim košarkaškim i životnim pričama mogu da se prepoznaju i usvoje savjete i sugestije, kako bi bili bolji u svojim karijerama.

Pešić je knjigu predstavio uz pomoć prijatelja i saradnika Igora Popovića i Bora Vučevića.

Uz mnoštvo zajedničkih uspomena koje se obilježile značajan dio karijere Svetislava Pešića, prisutni su uživali u njihovom razgovoru i prisjećanju na zajedničke momente, a koji su obilježili košarku na ovom području u poslednjih pet decenija.

Pešić je, uz anegdote i brojne motivacione poruke u drugom dijelu, kroz košarkašku filosofiju i metodologiju treninga, postavio preduslove koji su potrebni da se dođe do uspjeha.

On posebno istakao ključne zadatke tokom i prije treninga i utakmica, pogotovo u radu sa mladim igračima i motivaciji onih koji treba da pomognu najviše da se ostvari željeni rezultat.

Saopšteno je da knjiga tako postaje odličan miks teorije i prakse, uz brojna objašnjenja određenih specifičnosti trenerskog poziva.

Promociji kinjige prethodila je panel diskusija na temu Razvoj trenera, na kojoj su selektori Jelena Škerović i Boško Radović i generalni sekretar Košarkaškog saveza Darko Ivanović dali svoje viđenje razvoja trenera i smjernice mladim trenerima koji upravo stasavaju.

