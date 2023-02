Promovisan film Više od igre, više od života

Podgorica, (MINA) – Posebna knjiga, dva fudbalska velikana, Crvena zvezda i splitski Hajduk, tri životne priče i prijateljstvo koje traje zauvijek, tema je dokumentarnog filma Više od igre, više od života autora Milutina Grgura.

Film govori o Robertu Vukmanu i Ljubiši Maškoviću, njihovom prijateljstvu koje je od pakla rata spsilo knjigu i vratilo je onima kojima i pripada.

Poseban šmek filmu da je priča o jugoslovenskom fudbalu i rivalstvu Crvene zvezde i Hajduka, kroz koju se provlače komentari doajena sportskog novinarstva Zdravka Reića, Eda Pecija i Milojka Pantića.

Autor filma kazao je da je dokumentarni film samo uvod u trilogiju Više od igre, više od života, navodeći da je već snimljen materijal za drugi dio, odnosno film Više od igre, više od života – Ulcinjska priča i da je u fazi montaže.

“Kao i što uvod govori, tema filma je jedna posebna knjiga, dva fudbalska velikana (Crvena zvezda i splitski Hajduk), tri životne priče i prijateljstvo koje traje zauvijek. Za deset dana marljiva ekipa prešla je više od dvije hiljade kilometara i prošla kroz tri zemlje – Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju”, rekao je Grgur nakon promocije.

Film je realizovan uz kameru i ton Darka i Dejana Vlahovića, montažu i režiju Srđana Nikolića i koautora Silvije Glavić-Grgur.

Više od igre, više od života je Grgurovo četvrto ostvarenje, nakon filmova Roditelji i djeca – učesnici Olimpijskih igara i Jedna, odnosno One rađen za Međunarodni olimpijski komitet i Eurosport o rukometašicama Crne Gore, čuvenoj generaciji koja je na Olimpijskim igrama u Londonu osvojila srebrnu medalju.

Grgur je kazao da je posebno ponosan na film Jedrima kroz vjekove koji je dobio specijalnu nagradu žirija na Međunarodnom festivalu turističkog filma u Hrvatskoj, u konkurenciji 188 ostvarenja iz 143 zemlje.

Poznati je crnogorski sportski novinar, radio i televizijski komentaror prenosa iz svih sfera sportskih događaja od domaćeg fudbala, reprezentacije, Svjetskog prvenstva i Olimpijskih igara.

Na promociji filma, urađenog pod pokroviteljstvom Meridianbeta, prisustvovale su brojne javne ličnosti iz fudbalskog i medijskog života.

