Prlja za titulu prvaka Evrope

Podgorica, (MINA) – Član Kik boks kluba Lovćen, Nikola Prlja, u novembru na Cetinju boriće se za titulu profesionalnog prvaka Evrope, saopšteno je iz tog kluba.

Ime protivnika, kao i tačan termin borbe, biće uskoro poznat.

Meč će biti održan u kategoriji do 64,5 kilograma, u disciplini lou kik.

Borba je planirana da traje pet rundi po tri minuta.

Trener cetinjskog kluba Janko Kuzman kazao je da je danas potvrđeno da će se Prlja boriti za titulu profesionalnog prvaka Evrope, po pravilima WAKO federacije.

“Ime protivnika nije poznato, ali uskoro ćemo dobiti informacije o njemu. Sigirno je da nas očekuje težak zadatak, ali vjerujemo da možemo doći do značajne titule. Sve ćemo uraditi da pojas ostane na Cetinju. Veliku zahvalnost dugujemo gradonačelniku Cetinja, bez čije pomoći ne bi mogli da organizujemo tako zahtjevan projekat”, rekao je Kuzman agenciji MINA.

On je podsjetio da je Prlja krajem novembra prošle godine osvojio pojas profesionalnog prvaka Balkana.

“Vjerujem da možemo i do evropske titule, koja bi bila samo uvod u napadu na svjetski tron”, rekao je Kuzman.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS