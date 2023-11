Prlja protiv Španca za titulu prvaka Evrope

Podgorica, (MINA) – Član Kik boks kluba Lovćen, Nikola Prlja, boriće se 10. novembra na Cetinju protiv Španca Dijega Migela Silve za titulu profesionalnog prvaka Evrope, saopšteno je iz tog kluba.

Meč će biti održan u kategoriji do 64,5 kilograma, u disciplini lou kik.

Borba je planirana da traje pet rundi po tri minuta.

“Prlja se pripremao već duže vrijeme i spreman je za veliki zadatak koji je pred njim. Siguran sam da će dati svoj maksimum i da će šampionski pojas najjače kik boks federacije, WAKO, ostati na Cetinju”, rekao je trener cetinjskog kluba Janko Kuzman agenciji MINA.

On je podsjetio da je Prlja krajem novembra prošle godine osvojio pojas profesionalnog prvaka Balkana.

“Vjerujem da možemo i do evropske titule, koja bi bila samo uvod u napadu na svjetski tron”, rekao je Kuzman.

Najavljeno je da će u okviru manifestacije biti održano osam ili devet uvodnih bodrbi.

“Siguran sam da će publika uživati u svakom meču. Od takmičara Lovćena u uvodnim borbama nastupiće juniori Jovan Lipovina (do 51) i Mirko Božović (do 71) i seniori Viktor Borozan (do 67), Ilija Perović (do 67) i Lazar Madžarović (do 75)”, rekao je Kuzman.

Početak manifestacije u Sportskon centu Cetinje zakazan je za 19 sati, a ulaz je slobodan.

