Primorcu pobjeda službenim rezultatom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca duel sa Jugom, u 16. kolu Regionalne Premijer lige, dobili su službenim rezultatom, saopšteno je iz tog takmičenja.

Utakmica je više put odgađana, a danas je odlučeno i da definitivno neće biti odigrana.

Posljednji termin utakmice bio je 27. mart.

Kotorski tim je sa tim bodovima preuzeo sedmo mjesto od ekipe Juga.

