Primorac u četvrtfinalu Eurokupa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca plasirali su se u četvrtfinale Eurokupa.

Primorac je večeras u Kotoru, u revanš meču osmine finala, savladao mađarski BVSC 17:16 (4:3, 5:6, 7:3 i 1:4).

Prvi međusobni duel u Budimpešti završen je nerioješeno 16:16.

Primorac je tokom cijelog meča bio u vođstvu, a nakon tri četvrtine vodio je 16:12.

U posljednjem dijelu dozvolio je rivalu da se potpuno vratio u meč i izjednači na 16:16.

Odlučujući pogodak postigao je Balša Vučković minut i sedam sekundi prije kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Mršić sa pet, Nika Šušiašvili postigao je četiri, dok su po dva gola postigli Dragan Drašković i Balša Vučković.

Po jednom u strijelce upisali su se Srđan Janović, Savo Ćetković, Đorđije Stanojević i Nikola Brkić.

Važan doprinos dao je i golman Frančesko Masaro.

U mađarskoj selekciji najbolji su bili David Tatrai sa pet i Matijas Mesaroš sa četiri gola.

