Primorac maksimalan i nakon drugog turnira, porazi Katara i Budve

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca savladali su u BUdvi ekipu Korčule 17:5 i zadržali maksimalan učinak i nakon sedmog kola i drugog turnira Regionalne A1 lige.

Primorac je do sedme pobjede vodio Marko Gopčević sa četiri gola, Nemanja Vico postigao je tri, a po dva Fleming Kastrop i Draško Brguljan.

U ekipi Korčule četiri od pet golova postigao je Ivan Bego, dok se jednom upisao Tomislav Denoble.

Ostala dva crnogorska predstavnika u A1 ligi upisali su poraze.

Kataro je izgubio od Splita 10:9, dok je Budva poražena od Medveščaka 12:8.

