Prevc slavio na Planici, Čofenig obezbijedio titulu

Podgorica, (MINA) – Slovenac Domen Prevc pobjednik je takmičenja u skijaškim skokovima, koje je za Svjetski kup održano na Planici.

Prevc je do pobjede došao skokovima od 234,5 i 237,5 metara, za koje je dobio 459,1 poen.

Drugo mjesto zauzeo je njegov sunarodnik Anže Lanišek, koji je imao 4,3 boda manje od pobjednika.

Ostvario je skokove od 242 i 227,5 metara.

Pobjednički podijum kompletirao je Japanac Rjoju Kobajašiju skokovima od 232 i 239,5 metara, za koje je sakupio 444,1 poen.

Austrijanac Danijel Čofening završio je na četvrtom mjestu, što mu je bilo dovoljno da takmičenje prije kraja osigurao prvo mjesto u ukupnom poretku Svjetskog kupa.

Čofenig je, nakon što je Jan Erl zauzeo osmu poziciju, sačuvao prednost veću od 100 bodova i domogao se trofeja.

Posljednje takmičenje u sezoni biće održano nedjelju na Planici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS