Preminuo paraatletičar Marko Terić

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Marko Terić preminuo je u 22. godini, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Terić se takmičio u disciplinama bacanje kugle i diska, u kategoriji F41.

Bio je student Pomorskog fakulteta u Kotoru.

Braća Terić, Marko i njegov brat blizanac Vlado, od prošle godine su u crnogorskom paraolimpijskom pokretu.

Ličnim rekordima obilježili su takmičenja na međunarodnom sankcionisanom mitinzima, 23. aprila u Puli i mjesec kasnije u Kruševcu.

Nastupali su i na Trofeju Podgorice, sredinom juna.

Terić će biti sahranjen sjutra u 17 sati na groblju u Gošićima, kod Tivta.

