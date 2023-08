Preminuo Ivan Ćorović

Podgorica, (MINA) – Nekadašnji veliki talenat crnogorske košarke i kapiten juniora Crvene zvezde, Ivan Ćorović, preminuo je u 26. godini.

Bio je juniorski reprezentativac Crne Gore, a Crvenu zvezdu predvodio je do dva finala juniorske Evrolige.

Igrao je i za prvi tim FMP-a iz Železnika.

Zdravstveni problemi, koji su počeli 2017.godine, primorali su ga da rano završi igračku karijeru.

Sahrana će se obaviti 13. avgusta, u 15 sati, u Pošćenju kod Šavnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS