Preminuo Džordž Forman

Podgorica, (MINA) – Bivši svjetski šampion u boksu, u teškoj kategoriji, Džordž Forman preminuo je u 76. godini, saopštila je njegova porodica.

Forman je 1973. osvojio titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji, pobjedom protiv, do tada neporaženog, Džoa Frejzera u Kingstonu.

Šampionski pojas odbranio je dva puta, a 1974. godine poražen je od Muhameda Alija.

Gotovo dvije decenije kasnije ponovo je postao šampion, pobijedivši Majkla Murerija.

Forman je rođen 10. januara 1949. godine u Maršalu u Teksasu, a kasnije se sa porodicom preselio u Hjuston.

Sa 19 godina osvojio je zlatnu medalju u teškoj kategoriji na Olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiko Sitiju.

U karijeri je imao 76 pobjeda i pet poraza.

