Preminuo Božidar Vuksanović

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji sportski radnik

Božidar Vuksanović preminuo je u Podgorici, u 66. godini, saopšteno je iz Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Vuksanović je kao karatista stekao zvanje vrhunskog sportiste Crne Gore.

“Nosilac je svjetske i šest evropskih medalja u karateu, bio je predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore. Bio je član Upravnog odbora COK-a u više Mandata i začetnik ideje olimpizma u Crnoj Gori”, saopšteno je iz COK-a.

Detalji sahrane biće naknadno objavljeni.

