Predstavljeni logo i slogan EP u vaterpolu 2024. godine

Podgorica, (MINA) – Hrvatski vaterpolo savez (HVS), manje od mjesec do početka Evropskog prvenstva, predstavio je službeni logo i slogan.

Prvi put u istoriji dva vezana šampionata Starog kontinenta biće održana u istoj državi.

Split je bio domaćin 2022. godine, a od 4. do 16. januara naredne godine prvenstvo će biti odigrano u Dubrovniku i Zagrebu.

“Svjesni da je prethodno izdanje u Splitu podiglo najvišu moguću ljestvicu, dizajnom logotipa i vizuelnim identitetom pokušali smo da pratimo isti standard. Gradovi domaćini, Republika Hrvatska, predstavljeni su specifičnim simbolima i motivima kojima se prepliće kulturno nasljeđe sa vaterpolom”, piše u saopštenju HVS-a.

Navodi se da su inspiraciju za službeni logo pronašli iz tradicionalnog hrvatskog pletiva.

“Poznat i kao troplet, to je geometrijski ukras svojstven starohrvatskoj kulturi, te je dio umjetnosti, tradicije i običaja hrvatskoga naroda. Konture se ujedno odražavaju u talasima ili vodi kao integralnom dijelu vaterpola. Kombinovano sa konturama vaterpolista kao sekundarnim motivom, dobili smo snažan vizuelni prikaz domaćina prvenstva i samog sporta”, navodi se u objavi HVS.

Motiv vode i talasa odražava se i u samom sloganu – “Waves of Unity” (talasi jedinstva).

“Vaterpolo je oduvijek njegovao jedinstvenu povezanost među svim njegovim akterima. To nije samo sport, već kulturni fenomen koji oblikuje karakter, usađujući vrijednosti timskog rada, otpornosti i ponosa, stavljajući kolektivni identitet ispred individualnih razlika”, navodi HVS.

EP u vaterpolu trebalo je da bude odigrano u izraelskoj Netanji, ali je zbog rata u toj regiji domaćinstvo dodijeljeno Hrvatskoj.

Crna Gora će u prvoj fazi takmičenja igrati u Dubrovniku u grupi sa Francuskom (4. januar), Španijom (6) i Hrvatskom (8).

Prve dvije selekcije idu direktno u četvrtfinale, dok trećeplasirane i četvrtoplasirane očekuje razigravanje za plasman među osam najboljih.

