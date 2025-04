Prašović poražen od La Kruza

Podgorica,(MINA) – Crnogorski bokser Dilan Prašović pražen je od Varaderu od kubanskog boksa Hulija Cezara La Kruza u eliminacionom meču za svjetsku titulu u WBA verziji.

Legendarni Kubanac slavio je prekidom u trećoj rundi.

Meč je održan u kategoriji bridžer, odnosno do 101,6 kilograma.

To je šesti poraz crnogorskog borca na profesionalnom ringu, dok je La Kruz upisao četvrti trijumf i zadržao maksimalan učinak.

Prva runda bila je taktičko ispitivanje snaga. Oba borca su bila oprezna – Dilan je pokazao respekt, ali i samopouzdanje, dok je La Kruz pokušavao da uspostavi distancu i dominira kretanjem.

U drugoj rundi, poslije samo 20 sekundi, Prašović je šokirao domaću publiku, kada je lijevim krošeom pogodio bradu rivala i poslao La Kruza na pod.

Dvostruki olimpijski i petostruki svjetski šampion brzo se oporavio, do kraja runde uzvratio je na isti način – snažnim direktom pogodio Prašovića u bradu i na oduševljenje domaće publike poslao ga na pod.

Na krilima sjajne završnice druge, La Kruz je nastavio i u trećoj rundi.

Na samom početku sudija je još jednom brojao Prašoviću, a polovinom runde, poslije jedne razmjene udaraca, La Kruz je plasirao savršen udarac u pleksus, od kojeg crnogorski bokser nije mogao da se oporavi, pa je sudija prekinuo borbu.

“Znao sam da će biti teško, znao sam protiv koga ulazim u ring. Pokušao sam da mu nametnem ritam, bilo je trenutaka kad sam osjećao da ga mogu ugroziti, ali je odlično boksovao. Nema izgovora, bio je bolji. Učim iz ovoga, ovo me neće zaustaviti, nastavljam dalje”,rekao je Prašović nakon borbe.

Za La Kruza je to bila još jedna potvrda njegovog uspješnog prelaska iz amaterskog u profesionalni boks.

“To je bila posebna noć, ne samo za mene, već za cijelu Kubu. Vratio se profesionalni boks i ponosan sam što sam dio te istorije. Dilan je bio tvrd rival, pogodio me dobro i pokazao srce borca. Ali ja sam ostao fokusiran, znao sam da moram da odgovorim i završim posao. Ova pobjeda je korak ka tituli i posvećujem je svom narodu”, rekao je La Kruz.

Menadžer Dilana Prašovića, Todor Zečević, kazao je da to nije kraj, već početak nečeg većeg.

“Ovo nije ono što smo željeli, ali boks je surov sport. Dilan je ušao u ring sa čovjekom koji je živa legenda i dao je sve od sebe. I pored poraza, ponosan sam na svaki sekund koji je Dilan proveo u ringu protiv jednog od najvećih boraca u istoriji boksa. Mi nismo tražili lak put, tražili smo izazov. I to smo i dobili. Dilan je oborio La Kruza, a to malo ko može reći. Udarac u pleksus jeste završio meč, ali je Dilan pokazao snagu i karakter. Idemo dalje, glava gore, lekcije su naučene”, rekao je Zečević.

Na spektaklu u Varaderu, koji je označio kraj višedecenijske zabrane profesionalnog boksa, uvedene 1962. godine i otvorio novo poglavlje za kubanski boks, održano je pet uvodnih borbi.

Žakelin Estornel je jednoglasnom odlukom sudija savladala Linu Tejade iz Dominikanske Republike i ispisala istoriju kao prva Kubanka koja se profesionalno borila na domaćem terenu.

Marokanac iz Barselone Mousa Golam je prekidom u četvrtoj rundi savladao domaćeg borca Mišela Vaskeza i tako postao WBA Kontinental Amerika Gold prvak u superperolakoj kategoriji.

Trostruki osvajač olimpijske bronze, Kubanac Lazaro Alvarez jednoglasnom odlukom sudija pobijedio je Dominikanca Miguel Kveliza Santosa, dok je njegov brat Erislandi Alvarez prekidom u drugoj rundi slavio protiv Brajnera Vaskeza iz Dominikanske Republike.

U glavnoj uvodnoj borbi, borbi za WBA Kontinental Latin Amerika titulu Kubanac Arlen Lopez je jednoglasnom odlukom sudija pobijedio Argentinca Martina Ezekviela Bulasija.

