Prašović na Kubi protiv La Kruza

Podgorica, (MINA) – Crnogorski profesionalni bokser Dilan Prašović boriće se u noći između petka i subote na Kubi protiv legende kubanskog boksa Hulija Cezara La Kruza u eliminacionom meču za svjetsku titulu u WBA verziji.

Meč u gradu Varadero biće održan u kategoriji bridžer, odnosno do 101,6 kilograma.

La Kruz je, uz legendarne Teofila Stivensona i Feliksa Savona, najbolji kubanski bokser svih vremena.

On je dva puta bio olimpijski šampion (2016. i 2020), pet puta svjetski (2011, 2013, 2015, 2017. i 2021.) i četiri puta šampion Panameričkih igara (2011, 2015, 2019. i 2023.).

Ima impresivnu amatersku karijeru, u kojoj je zabilježio 385 pobjeda i samo 15 poraza. La Kruz je, zbog zabrane profesionalnog sporta na Kubi, nedavno prešao na profi ring, na kojem je do sada ostvario maksimalan učinak.

Prašović je kazao da borba na Kubi protiv Hulija Cezara La Kruza, uz legendarne Teofila Stivensona i Feliksa Savona, za njega predstavlja više od običnog sportskog izazova.

“To je šansa da postanem dio istorije. Ovaj meč simbolizuje povratak profesionalnog boksa na Kubu nakon više od šest decenija, što meni kao dijelu ovog spektakla i bokseru koji dolazi iz jedne male, ali sportske zemlje veoma imponuje i čini izuzetno srećnim i ponosnim”, rekao je Dilan Prašović na konferenciji za novinare .

On je naglasio da je to najveći izazov u njegovoj karijeri.

“Prihvatio sam borbu jer ne mogu ništa da izgubim, ali mogu mnogo da dobijem. Taj meč može bukvalno preko noći da mi promijeni život. Svjestan sam kvaliteta i snage rivala, ali sam spreman i motivisan da se na najvećoj svjetskoj sceni predstavim u najljepšem svijetlu. Iako smo čak 24 časa putovali do Kube, dobro se osjećam, doveo sam kilažu na potrebnih 101 kilogram, tako da ću dati sve od sebe u ringu”, rekao je Prašović.

Njegov protivnik Hulio Cezar La Kruz kazao je da je srećan što je dio događaja, koji predstavlja prekretnicu za njegovu državu i kubanski sport.

“Od sada domaći bokseri mogu da se takmiče profesionalno na sopstvenom tlu, a istovremeno i da naša publika uživo prati vrhunske bokserske mečeve, rekao je Hulio Cezar La Kruz.

On je naglasio da ga očekuje izuzetno težak i ozbiljan protivnik, veoma kvalitetan i opasan borac.

“Sigurno ga neću potcijeniti, pokušaću da nametnem svoj stil borbe i vjerujem da ću obradovati domaću publiku i na neki način ući u istoriju kubanskog boksa”, rekao je Hulio Cezar La Kruz.

Početak spektakla Cuban boxing night zakazan je za petak u 20 časova po lokalnom, odnosno u dva sata poslije ponoći po našem vremenu.

Prije glavne, na programu je pet uvodnih borbi, u kojima će akteri takođe biti istaknuti kubanski bokseri.

