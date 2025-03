Pranav remijem zadržao vrh, loš dan crnogorskih šahista

Podgorica, (MINA) – Remi Pranava Vankataneša iz Indije i Danijela Darde, prvog nosioca turnira, obilježio je osmo kolo Svjetskog omladinskog prvenstva u šahu.

Darda je bijelim figurama pokušavao da iskoristi prostornu prednost i kada se činilo da je evropski vicešampion blizu pobjede uslijedile su nepreciznosti, što je Vankataneš iskoristio i uplovio u ruku spasa, pa je partija nakon velike borbe okončana remijem.

Vankataneš nakon osmog kola ima sedam poena, dok njegov sunarodnik Asvat ima pola poena manje.

Za njima slijedi grupa od devet igrača sa šest poena.

Crnogorski šahisti imali su dan za zaborav, a jedini poeni osvojeni su u međusobnim duelima.

Dimitrije Vujović je nadigrao Vasilija Radulovića, Andrej Pepđonović je u barskom derbiju savladao Danila Đenđinovića, dok je u podgoričkom derbiju David Pavlović savladao Relju Radovića.

Remizirali su Jegor Ševcov i Andrej Račić, odnosno Nikola Vukašinović i Koča Radović.

Najbolje plasirani predstavnik je i dalje Peko Đurović koji je pretrpio poraz od indijskog velemajstora Praneta Vupale, nakon što je propustio bolje nastavke u izglednijoj poziciji.

Crnogorske predstavnice u konkurenciji dama Mateja Popović, Ines Đenđinović, Katarina Đukić i Sofija Milović poražene su u osmom kolu.

U ženskoj konkurenciji remi vodeće Marije Jakimove iz Rusije, iskoristila je Jelisaveta Hrebeščnikova iz Ukrajine, koja je savladala Nadju Tončevu iz Bugarske i došla na diobu prvog mjesta.

Njih prati pet igračica sa pola poena zaostatka.

Sjutra je na programu deveto od predviđenih 11 kola, a početak je partija je zakazan za 15 sati.

