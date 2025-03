Pranav i Jakimova na čelu tabele, solidan učinak crnogorskih šahista

Podgorica, (MINA) – Crnogorke šahistkinje zabilježile su tri remija u sedmom kolu Svjetskog omladinskog prvenstva u šahu.

Mateja Popović je remizirala sa predstavnicom Egipta Romani Džoj, dok je Ines Đenđinović podijelila poen sa predstavnicom Švedske, Julijom Ostenson.

Sofija Milović je održala jednakost u duelu sa Indži Ajradinoskom iz Sjeverne Makedonije, dok je jedini poraz pretrpjela Katarina Đukić u duelu sa Irinom Vujatović iz Srbije.

Remizirao je i Peko Đurović sa Reje Neer Manonom, internacionalnim majstorom iz Bangladeša.

U međusobnim duelim remizirali su i crnogorski predstavnici Ilija Milović i Đorđe Anđelić, Damjan Pešić i Luka Jovanović, odnosno Koča Radović i David Pavlović.

Pobjede u crnogorskim derbijima upisali su Đorđe Žižić i Danilo Đenđinović, dok je Stefan Mihajlović nadigrao Ben Ajed Iskandara iz Tunisa.

Nakon sedam odigranih kola na čelu tabele nalazi se indijski velemajstor Pranav Vankataneš sa izvanrednih 6,5 poena, koji je u sedmom kolu savladao Jahlija Sokolovskog iz Izraela.

On uoči posljednja četiri kola ima čitav poen prednosti u odnosu na najbliže pratioce.

Poen zaostatka za Pranavom imaju prvi nosilac turnira Danijel Darda iz Belgije, Adar Tarhan iz Turske, Meng Jihan iz Kine, Leonardo Kosta predstavnik Njemačke, Khuong Duj Dau iz Vijetnama, Benik Agasarov iz Jermenije i predstavnik Indije Asvat.

U konkurenciji dama na čelu tabele je Marija Jakimova koja ima šest poena, dok je sa pola poena zaostatka prate Kesarija Mgeladze iz Gruzije, Umida Omonova iz Uzbekistana, Jelisaveta Hrebeščikova iz Ukrajine, Alua Nurman iz Kazahstana i Nađa Tončeva iz Bugarske.

Organizator takmičenja je Šahovski savez Crne Gore, u saradnji sa Svjetskom šahovskog federacijom FIDE, pokrovitelj je Ministarstvo sporta i mladih, dok je zlatni sponzor crnogorskih mladih nada Sava osigurnje.

