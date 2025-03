Prana i Šukhman novi prvaci svijeta, Đurović najbolji crnogorski šahista

Podgorica, (MINA) – Indijski velemajstor Pranav Vankataneš i Ana Šuhman iz Rusije osvojili su titule prvaka na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Petrovcu.

Vankataneš (2615) je zlatnog odličja došao sa devet poena.

On je u Petrovcu pružio izvanrednu igru, ostvario je sedam pobjeda i četiri remija, ostvarivši performans od 2721 i potpuno zasluženo osvojio prvo mjesto.

Dodatni kriterijumi odlučili su da srebrena medalja pripadne fide majstoru Maticu Lavrenčiću iz Slovenije sa 8,5 poena, koliko je imao i trećeplasirani velemajstor Elham Amar iz Norveške.

U ženskoj konkurenciji prvo mjesto zauzela je Šuhman sa devet poena.

Ona je u posljednjih pet kola ostvarila svih maksimalan učinak i potpuno zasluženo došla do najsjajnijeg odličja.

Na drugom mjestu sa osam poena turnir je okončala Ajan Alahverdijeva iz Azerbejdžana, koliko je imala i trećeplasirana Lu Miaoji iz Kine, koja je bila prvi favorit turnira.

Najbolji crnogorski predstavnik bio je Peko Đurović koji je ostvario polovičan učinak od 5,5 poena, dok su po pola poena manje osvojili Mihailo Pušara i Đorđe Žižić.

Najuspješnija crnogorska predstavnica bila je Mateja Popović.

U Petrovcu se prethodnih 13 dana skoro 260 igračica i igrača iz 67 država svijeta nadmetalo za prestižnu titulu.

Predsjednik Šahovskog saveza i direktor turnira Jovan Milović zahvalio se svim igračima, gostima, organizacionom komitetu i učesnicima tog šahovskog spektakla.

Milović je uručio nagrade najboljima u muškoj konkurenciji, dok je nagrade u ženskoj konkurenciji uručila Nađa Laković, poslanica u Skupštini Crne Gore.

Takmičenje je zatvorio Ozgur Šolakoglu, tehnički delegat FIDE.

Organizator takmičenja bio je Šahovski savez Crne Gore, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS