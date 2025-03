Potocima 17 medalja na turnirima u Tuzli i Skoplju

Podgorica, (MINA) – Karatisti pljevaljskog kluba Potoci sa 17 medalja završili su nastup na turnirima u Tuzli i Skoplju.

U Tuzli, u konkurenciji više od 600 takmičara, osvojeno je osam medalja – pet zlatnih, dvije srebrne i jedna bronzana.

Zlatne medalje su osvojili su Vasilije Tomić, Vid Beljaš, Boris Perović, Miloš Popadić i kata tim u sastavu Jakov Cupara, Boris Perović i Miloš Popadić.

Cupara je osvojio i dvije srebrne, a Lena Smolović jednu bronzanu medalju.

Na Gran priju Makedonije, na kojem je nastupilo više od 1.000 takmičara, plevaljski karatisti osvojili su četiri zlatne, tri srebrne i dvije bronzane.

Zlatni su bili Jevrem Cupara, Teona Tošić, Luka Drobnjak i kata tim u sastavu Luka Drobnjak, Jevrem Cupara i Teodor Tošić.

Srebrne medalje osvojili su Teodor Tošić, Marija Zindović i Martina Bošković, a bronzane Mia Lončar i Miljana Đžaković, koja je do odličja došla u borbama.

Učestvovali su i Nevena Ivanović, Nina Đurović i Dunja Grujičić, ali su ostale bez medalje.

