Porazi Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela i Primorca poraženi su u prvim utakmicama četvrtfinala Eurokupa.

Jadran m:tel je u Zagrebu poražen od Mladosti 12:8.

Domaćin je u finišu treće četvrtine vodio 9:3 i 10:4, ali je Jadran u posljendjem dijelu uspio da smanji zaostatak i revanš učini zanimljivijim.

U hercegnovskom timu, koji je dobio oba međusobna duela u regionalnom takmičenju ove sezone, najefikasniji je bio Vasilije Radović sa četiri, Strahinja Gojković postigao je dva, a po gol Danilo Stupar i Jovan Vujović.

Mladost su do pobjede vodili Lovre Miloš sa tri gola, dok su se po dva puta upisali Mislav Vrlić, Ante Vukićević, Luka Bakić i Konstantin Harkov.

Primorac je kao gost izgubio od Sabadelja 17:9.

U kotorskom timu najefikasniji je bio Nikola Brkić sa tri, Đorđije Stanojević postigao je dva, a po gol Savo Ćetković, Draško Brguljan, Nemanja Vico i Nika Šušiašvili.

U španskom timu najbolji je bio Alberto Baroso sa četiri pogotka.

Revanš utakmice na programu su 20. marta.

