Porazi Budućnosti i Katara u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti i Katara upisali su poraze u 19. kolu B grupe Regionalne A1 lige.

Budućnost je večeras u Beogradu izgubila od Partizana 12:7 i zabilježila četvrti poraz ove sezone.

Podgorički tim početkom treće četvrtine, nakon preokreta, poveo je 5:4.

Partizan je do kraja tog dijela meča napravio preokret i poveo 8:6, a stečenu prednost do kraja meča učinio je ubjedljivijom.

U podgoričkom timu dvostruki strijelci bili su Matija Brguljan, Marko Bošković i Goran Grgurević, a upisao se i Andrej Durutović.

U ekipi Partizana najbolji su bili Vuk Anđelić i Miljan Dokanović sa po četiri gola.

Kataro je u Beogradu poražen od Starog grada 15:7.

Lidera šampionata, koji ima maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja, do pobjede vodili su Nikola Bursać i Gavril Subotić sa po četiri, dok je gol manje postigao Nikola Giga.

U ekipi iz Kotora, koja je doživjela osmi poraz, dvostruki strijelci bili su Dragan Marković i Marko Milić, dok su po gol postigli Ivan Marković, Stefan Vavić i Dušan Milaš.

Kataro će sjutra igrati sa Partizanom (18.45), dok će POŠK u Splitu ugostiti Budvu (19.45).

U Premijer ligi, u nedjelju, Jadran m:tel će biti gost Crvene zvezde (16.30), dok će Šabac biti domaćin Primorcu (20.00).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS