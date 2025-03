Poraz SC Derbija u Železniku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su večeras u Železniku od FMP-a 78:55, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

To je 14. poraz podgoričkog tima ove sezone, u kojoj ima i sedam pobjeda.

Domaćin je, nakon izjednačene dvije i po četvrtine, pitanje pobjednika riješio serijom od 21:0 za vođstvo od 74:50 u 38. minutu.

SC Derbi je prvi poen u posljednjoj četvrtini ubacio tek nakon osam minuta igre.

Domaći sastav do pobjede, 11. ove sezone, vodili su Džošua Skot sa 22 i Džejson Stivens sa 15 poena.

U podgoričkom sastavu dvocifrene su bili Zoran Nikolić sa 12 i Nikola Pavlićević sa 11 poena.

Budućnost je juče pred svojim navijačima savladala Cedevita Olimpiju 95:78, dok je dan ranije Mornar u Baru izgubio od Spartaka iz Subotice 76:66.

