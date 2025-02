Poraz SC Derbija od Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Beogradu od Partizana 95:80, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

To je 13. poraz podgoričkog tima ove sezone, koji je upisao i šest pobjeda.

SC Derbi je bolje počeo meč, u devetom minutu vodio je 22:11 i bio ravnopravan do polovine druge četvrtine.

Domaćin je u 16. preuzeo vođstvo (32:21), a u 20. minutu razliku je uvećao na 11 poena 45:34.

Krajem treće četvrtine razliku je povisio na 19 (73:54) i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Beogradski tim do 17. trijumfa vodio je Duan Vašoington sa 21, Balša Koprivica je ubacio 13, a poen manje Karlik Džons.

U ekipi iz Podgorice dvocifreni su bili Luka Bogavac sa 24 i Zoran Nikolić sa 16 poena.

Budućnost Voli je juče slavila protiv Zadra 84:77, dok je Mornar Barsko pred svojim navijačima poražen od Mege 113:83.

