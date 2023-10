Poraz odbojkašica Herceg Novog nakon pet setova

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog poražene su večeras u Zagrebu od Asteriks Beverena 3:2 (25:19, 20:25, 25:19, 19:25 i 15:12), u trećem kolu turnira prve runde kvalifikacija za CEV Ligu šampiona.

To je drugi poraz crnogorskog prvaka na turniru, nakon što je nas tartu izgubio od Mladosti.

Upisao je i trijumf protiv Gacka.

Asteriks je trijumfom u pet setova, nakon gotovo dva sata aktivne igre, potvrdio prvo mjesto u grupi.

Belgijski tim kao prvi iz grupe ide u drugu fazu, a nastavak kvalifikacija izborila je i domaća Mladost.

Eliminisane ekipe iz u prvoj ili drugoj rundi kvalifikacija nastaviće takmičenje u CEV kupu, a

Herceg Novi će u šesnaestini finala igrati sa ekipom Levaloa Pariz.

