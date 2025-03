Poraz Mornara u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Beogradu od Partizana 89:84, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

Mornar je pružio snažan otpor favorizovanom rivalu i bio na pragu velikog iznenađenja, ali nije uspio da ga ostvari.

Minut i 51 sekundu prije kraja utakmice Džamari Smit je pogodio trojku i izjednačio na 81:81.

Domaćin je u nastavku vezao pet poena, poveo 86:81 i riješio pitanje pobjednika.

Partizan je do 21. trijumfa vodio Balša Koprivica sa 22 poena.

U ekipi Mornara, koja je odigrana najbolju utakmicu sezone, najbolji je Srđa Bulatović sa 17, Džamari Smit je ubacio 14, a po poen manje Noa Tomason i Donald Pember.

Budućnost je juče u Subotici pobijedila Spartak 86:82, dok će SC Derbi u ponedjeljak u Podgorici ugostiti Split (20.00).

