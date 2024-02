Poraz Mornar Barskog zlata u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Beogradu od Mege 101:87 (26:27, 24:21, 22:17 i 29:22), u utakmici 20. kola Admirabet ABA lige.

To je 16. poraz barskog tima ove sezone, u kojoj ima i četiri trijumfa.

Mornar je u dvorani Ranko Žeravica dugo bio u igri, početkom posljednje četvrtine imali su zaostatak od svega četiri poena (73:69).

Podbacili su u finišu i dozvolili rivalu da uveća prednost.

Megu su do pobjede vodili Uroš Plavšić sa 18 i Stefana Miljenović sa 16 poena.

U ekipi Mornara najbolji je bio Markus Veders sa 29, Tavien Dan-Martin je ubacio 15, a Dvajt Marej 13 poena.

Mornar je posljednji na tabeli sa identičnim brojem poraza kao i Krka, koja ima bolji međusobni skor.

