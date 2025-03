Poraz košarkaša Podgorice u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice Bemaks poraženi su večeras u Sarajevu od Bosne 71:69, u utakmici trećeg kola Top osam faze ABA druge lige.

To je treći poraz podgoričkog tima u Top osam fazi, nakon što je pred svojim navijačima izgubio od Zlatibora iz Čajetine 72:70 i Heliosa iz Domžala 83:59.

Podgorički košarkaši u većem dijelu meča bili su u igri, a povoljnijeg rezultata koštala ih je druga četvrtina u kojoj su postigli samo devet poena.

Domaćin je stekao dvocifreni zaostatak, koji je sredinom treće četvrtine iznosio 16 poena.

Podgorica je u finišu uspjela da se vrati u meč i serijom 8:0 smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trijumf domaćina.

Domaći tim do pobjede vodili su Adin Vrabac sa 14 i Haris Delalić sa 13 poena.

U Podgoričkom timu istakli su se Pavle Đurišić i Entoni Smit sa po 16 poena i 11 skokova.

Isti rivali novi duel odigraće 13. marta u Podgorici.

