Poraz kadetkinja na Malti

Podgorica, (MINA) – Mlađa ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Andore 4:1, u utakmici drugog kola UEFA razvojnog turnira na Malti.

To je prvi poraz kadetkinja na turniru, nakon startnog trijumfa protiv Malte 2:0.

Andora je potpuno nadigrala crnogorsku selekciju, rano je došla do vođstva, koje je iznosilo i 4:0.

Jedini pogodak za Crnu Goru postiglo je Darija Čižek.

Crna Gora će u posljednjem kolu, u nedjelju, igrati protiv Bugarske.

