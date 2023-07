Poraz i remi prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Rukometni timovi Univerziteta Crne Gore upisali su remi i poraz prvog takmičarskog dana Univerzitetskog prvenstva Evrope u Podgorici.

Muški tim igrao je neriješeno protiv Norveškog Naučno-tehnološkog univerziteta (25:25), nakon što je nakon prvog poluvremena imao minimalni zaostatak (12:13).

Najefikasniji u crnogorskom sastavu bio je Filip Racković sa devet golova, dok su po četiri puta mrežu protivnika zatresli Nikola Marušić, Aleksa Jokić i Vukan Pejović.

U strijelce su se još upisali Balša Kalezić, Predrag Stojanović, Đorđe Folić i Mihailo Bucković.

Muški tim će u ponedjeljak, u 16 sati u Sportsko- kulturnom centru Univerziteta Crne Gore, igrati protiv Univerziteta Valensija.

Manje uspjeha na startu imao je ženski tim koji je ubjedljivo poražen od zagrebačkog Univerziteta 30:18 (18:10).

U crnogorskoj selekciji najbolje su bile Bojana Đilas sa šest i Maša Varajić sa pet golova, Darinka Todorović je postigla dva, a po jedan Arnela Beharović, Milica Pavićević, Lana Ivanović, Maša Obradović i Ana Marija Dašić.

U drugom kolu, u ponedjeljak u 11 sati, protivnik će biti Univerzitet Keln.

